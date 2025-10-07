Редактор «Радіо Свобода» з питань Європи Рікард Джозвяк на своїй сторінці у соцмережі Х заявив, що Євросоюз нарешті досягнув згоди щодо обмеження пересування дипломатів Російської Федерації після того, як Угорщина зняла своє вето, інформує видання «НБН».

Водночас, за його словами, Євросоюз не запровадить 19-й пакет санкцій проти держави-терористки до зустрічі лідерів 23 жовтня, оскільки Словаччина хоче, щоб обмеження проти РФ обговорили під час саміту. Проте наразі невідомо, чому Братислава блокує розширення примусових заходів щодо РФ.

Нагадаємо, що ЄС має намір вплинути жорсткими санкціями на Енергетику, фінансові послуги та торгівлю країни-агресорки. Для цього ще у вересні Єврокомісія запропонувала новий 19-й пакет обмежень проти Росії, який, зокрема, передбачає повну відмову від імпорту російських енергоносіїв членами організації до 1 січня 2027 року.

За даними ЗМІ, щоб запровадити нові санкції проти агресора, схвалювати пакет будуть шляхом більшості держав-членів. Це допоможе обійти блокування процесу з боку Угорщини та Словаччини.

Як повідомлялося, німецький канцлер Фрідріх Мерц розповів про гостру суперечку з главою угорського уряду Віктором Орбаном.