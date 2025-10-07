Американське видання Axios, посилаючись на джерела, повідомило, що в адміністрації президента США переймаються тим, чи зможе Вашингтон контролювати використання ракет Tomahawk Силами оборони, якщо їх нададуть Україні, інформує «НБН».

Напередодні глава Білого дому повідомив, що рішення щодо передачі цієї зброї Києву майже ухвалене. Водночас Трамп зазначив, що йому б хотілося знати, як Україна використовуватиме американські крилаті ракети, пояснивши, що він не хоче ескалації.

Журналісти уточнили, що неназваний український чиновник та співрозмовник, близький до українського уряду, сказали, що не знають, яке саме рішення ухвалив президент США.

Раніше глава Кремля заявив, що постачання ракет Tomahawk Україні стане «новим етапом ескалації» та свідчитиме про залучення Штатів до війни. Диктатор пригрозив, що такий крок Америки знищить позитивний прогрес у відносинах Вашингтона та Москви.

Також перспективу отримання Києвом американської далекобійної зброї сьогодні прокоментував речник Путіна Дмитро Пєсков.