Глава Кремля під час зустрічі з азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим вперше визнав, що РФ відповідальна за падіння лайнером Embraer 190 авіакомпанії AZAL поблизу казахстанського міста Актау, який прямував до Грозного. Катастрофа сталася торік у грудні.

Також диктатор назвав нібито причину трагедії, пише «НБН» із посиланням на пропагандистське агентство «Интерфакс».

За словами лідера росіян, після появи українського БПЛА у небі дві ракети ППО РФ вибухнули на відстані кількох метрів від літака, пошкодивши борт уламками, що призвело до його падіння. Путін заперечує, що ракети влучили безпосередньо у лайнер, екіпаж і пасажири якого загинули.

Нагадаємо, що Баку вимагало від Москви визнати провину Росії у катастрофі, однак Кремль довгий час визнавав лише факт атаки українських безпілотників на Грозний, Владикавказ та Моздок.

Як повідомлялося, 8 жовтня глава Кремля прибув до Таджикистану. Країна повинна була заарештувати Путіна за ордером МКС, натомість диктатора прийняли з почестями.