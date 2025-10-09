Напередодні заступник Лаврова заявив, що імпульс, який надала українському врегулюванню зустріч лідера росіян Володимира Путіна з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці, значною мірою вичерпаний.

Рябков уточнив, що «це сталося через дії європейців», пише видання «НБН».

Ушаков в інтерв’ю «Первому каналу» заявив, що домовленості, досягнуті між главою Кремля та лідером американців, не подобаються Києву та європейцям, але вони працюють.

За його словами, Москва на основі цих домовленостей будуватиме подальші контакти з Вашингтоном. Помічник Путіна згадав слова заступника МЗС РФ, зазначивши, що ці висловлювання «докорінно не вірні».

Зазначимо, що заяви Ушакова не збігаються із повідомленням речника диктатора Дмитра Пєскова, який 7 жовтня охарактеризував діалог між Штатами та Росією як «пригнічений».

Як повідомлялося, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця відповів, чи дійсно президент США хоче залишити проблему війни європейцям.