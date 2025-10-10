У п’ятницю, 10 жовтня, в Осло оголосили лауреатку Нобелівської премії миру. Нею стала лідерка венесуельської опозиції Марія Коріні Мачадо. В адміністрації президента США Дональда Трампа образилися, що глава держави не отримав нагороду, інформує видання «НБН».

Директор з комунікацій Білого дому на своїй сторінці у соцмережі Х написав, що американський лідер «продовжуватиме укладати мирні угоди, припиняти війни та рятувати життя».

Чунг розхвалив президента, зазначивши, що той «має серце гуманіста». За його словами, нібито ніколи не буде такої людини, як Трамп, яка «могла б зрушити гори силою своєї волі».

Представник глави держави додав, що Нобелівський комітет, позбавивши президента США нагороди, «довів, що для нього політика вище за мир».

Нагадаємо, що лідер американців неодноразово говорив про те, що він заслуговує отримати Нобелівську премію миру, адже зміг зупинити декілька війн. Водночас представник комітету, пояснюючи, чому глава Білого дому не став лауреатом, зазначив, що організація «ґрунтує свої рішення виключно на роботах Альфреда Нобеля», а не на публічних кампаніях.

Український лідер Володимир Зеленський називав умову, за якої Київ висуне Трампа на Нобелівську премію миру: американський лідер має забезпечити припинення вогню з РФ.

Раніше заступник глави МЗС Сергій Кислиця відповів, чи дійсно Трамп хоче залишити проблему війни в Україні європейцям.