В Грузии начались протесты из-за смерти подростка: Парень спрыгнул с крыши после допроса в полиции

За рубежом
Христина Качоровська0
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Митинги проходят в разных городах Грузии.

Со вчерашнего вечера в Грузии проходят акции протеста из-за смерти 15-летнего парня Луки Сирадзе: подросток после допросов в полиции покончил жизнь самоубийством.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Укринформ«.

По данным СМИ, первая акция протеста произошла вечером 17 декабря, возле здания МВД. Сегодня же, 18 декабря, акции продолжаются возле Госканцелярии, грузинского парламента и здания «Зеленой школы», где случился инцидент, в котором обвинили Луку.

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Митинги также проходят в Батуми, Гори, Зугдили, Рустави и Кутаиси. На некоторых акциях были столкновения с полицией.

Дело, в котором обвиняли Луку, касается того, что в частную «Зеленую школу» ночью проник неизвестный и сделал несколько надписей с грубым текстом.

Из-за этого и стали допрашивать Луку: его два раза вызывали на допросы в качестве свидетеля. На допросах подростку становилось плохо и он просил о медицинской помощи, но правоохранители отказали в этом.

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Допросы проводились 10 и 11 декабря, а уже 12 — Лука спрыгнул с 9 этажа. Несколько дней парень пробыл в коме и 17 декабря скончался.

В этот же день была задержана Марина Чолоян — следователь полиции, которая также допрашивала парня.

Её обвиняют в том, что она заставляла парня давать показания, хотя сперва против Чолян открыли дело по статье «доведение до самоубийства».

Напомним, ранее мы писали, что в Грузии возобновились протесты.


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