Между НАТО и Россией может начаться война: Александр Лукашенко сделал громкое заявление

Белорусский лидер также рассказал, кого поддержит в этом конфликте.

В интервью главному редактору «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову Лукашенко рассказал, что если Россия предпримет попытки присоединить к себе Беларусь — это сразу вызовет вопросы у Запада и у НАТО.

Об этом передает «НБН«.

«Если Российская Федерация захочет нарушить нашу независимость и суверенитет — вы же понимаете, какая реакция последует от мира. Они окажутся втянутыми в войну. Здесь уже и Запад, и НАТО не будут молчать, они увидят в этом угрозу. И где-то они правы».

При этом Лукашенко говорит, что если возникнет конфликт между РФ и НАТО — он не позволит последним наступать на Москву:

«Мы станем форпостом России. Если кто-то захочет с ними воевать, то мы не будем наблюдать со стороны. Мы не пропустим танки на Москву».

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не войдет в состав РФ.