В Минобороны РФ сообщили, что на Россию готовятся напасть – кто решился на столь радикальный шаг

Заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов сообщил, что иностранные государства готовятся совершить на РФ особую атаку. Речь идет об информационных ударах по рейтингу определенных лиц с целью их полнейшей дискредитации.

Об этой информации сообщило издание «Информационное сопротивление», сославшееся на российские СМИ, передает «НБН».

«Мы владеем достоверной информацией о том, что определенные государства посредством СМИ ведут скоординированную работу, которая направлена на дискредитацию российских органов власти. Речь идет о политиках, общественных деятелях, а также журналистах. В скором время будет совершена настоящая информационная атака, которая будет усилена в несколько раз», — сообщил Цаликов.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что оно не намерено допускать реализацию подобных атак. Цаликов отметил, что в Минобороны сделают все возможное, чтобы побороть внешнюю угрозу.

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