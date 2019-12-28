В Минобороны РФ сообщили, что на Россию готовятся напасть – кто решился на столь радикальный шаг

За рубежом
Родион Власов0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Фото: Life

Заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов сообщил, что иностранные государства готовятся совершить на РФ особую атаку. Речь идет об информационных ударах по рейтингу определенных лиц с целью их полнейшей дискредитации.

Об этой информации сообщило издание «Информационное сопротивление», сославшееся на российские СМИ, передает «НБН».

«Мы владеем достоверной информацией о том, что определенные государства посредством СМИ ведут скоординированную работу, которая направлена на дискредитацию российских органов власти. Речь идет о политиках, общественных деятелях, а также журналистах. В скором время будет совершена настоящая информационная атака, которая будет усилена в несколько раз», — сообщил Цаликов.

Читайте также:  Украина мощно «вдарила» санкциями по России – кому придется дорого заплатить за свои действия

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что оно не намерено допускать реализацию подобных атак. Цаликов отметил, что в Минобороны сделают все возможное, чтобы побороть внешнюю угрозу.

Как сообщалось ранее, оккупанты из «ДНР» начали устраивать облавы в Донецке – какую цель преследуют террористы.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Похожие материалы

Коалиция арабских государств возобновила бомбардировки в Йемене

Елена Азамаева

В Индии на бараки обрушилась огромная стена: погибли 16 человек

Елена Азамаева

Авиакомпания Молдовы будет выставлена на продажу

Юлия Нагорная

Добавить комментарий