Неизвестный вирус в Китае: Умерло уже трое людей, зафиксировано более 100 заболевших

И это только за выходные.

Неизвестный вирус, который возник на территории Китая набирает нешуточных оборотов: медики говорят о третьей смерти и о массовом заражении — 139 заболевших за выходные.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ВВС Украина«.

Как известно, неустановленный вирус появился в китайском городе Ухань. Но уже сейчас заболевания фиксируют в Таиланде, Японии и Южной Кореи: все заболевшие из этих стран посещали Ухань.

Как мы писали выше, за два дня как минимум 139 людей в Китае заразились неизвестным вирусом. Состоянием на сегодня, 20 января, официально подтверждено более 200 случаев болезни. Новый вирус вызывает у заболевших воспаление легких.

По предварительным данным, китайцы могли подхватить вирус на рынке морепродуктов в Ухане. Установлено, что здесь продавали и живых животных, от которых и могли заразиться люди.

Китайские власти успокаивают, что вирус не передается от человека к человеку, но вот британские эксперты бьют тревогу: вирус всё-таки может передаваться от человека к человеку.

Специалисты также отмечают, что реальное количество заболевших может быть гораздо больше, чем гласят официальные цифры. Речь идет о 1700 заболевших, хотя официально заболевших более 200.

Напомним, ранее мы писали, что в Китае зафиксирована вторая сметь от неизвестного вируса.