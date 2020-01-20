Неизвестный вирус в Китае: Умерло уже трое людей, зафиксировано более 100 заболевших

За рубежом
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

И это только за выходные.

Врачи
Врачи, pixabay.com

Неизвестный вирус, который возник на территории Китая набирает нешуточных оборотов: медики говорят о третьей смерти и о массовом заражении — 139 заболевших за выходные.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ВВС Украина«.

Как известно, неустановленный вирус появился в китайском городе Ухань. Но уже сейчас заболевания фиксируют в Таиланде, Японии и Южной Кореи: все заболевшие из этих стран посещали Ухань.

Читайте также:  Президент Мексики одобрил достижение соглашения с США по иммиграции

Как мы писали выше, за два дня как минимум 139 людей в Китае заразились неизвестным вирусом. Состоянием на сегодня, 20 января, официально подтверждено более 200 случаев болезни. Новый вирус вызывает у заболевших воспаление легких.

По предварительным данным, китайцы могли подхватить вирус на рынке морепродуктов в Ухане. Установлено, что здесь продавали и живых животных, от которых и могли заразиться люди.

Китайские власти успокаивают, что вирус не передается от человека к человеку, но вот британские эксперты бьют тревогу: вирус всё-таки может передаваться от человека к человеку.

Читайте также:  Беларусь подаст в суд, если Россия не компенсирует ущерб от "грязной" нефти

Специалисты также отмечают, что реальное количество заболевших может быть гораздо больше, чем гласят официальные цифры. Речь идет о 1700 заболевших, хотя официально заболевших более 200.

Напомним, ранее мы писали, что в Китае зафиксирована вторая сметь от неизвестного вируса.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Похожие материалы

В ЕС стартуют выборы в Европарламент

Елена Азамаева

В Барселоне десятки тысяч каталонцев провели марш за единство с Испанией

Елена Азамаева

Германия отказалась прислать военные корабли в Черное море

Елена Азамаева

Добавить комментарий