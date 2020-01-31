Путин и Меркель снова говорили об Украине: лидеры двух стран провели телефонный разговор

Это уже второй раз за месяц.

В пресс-службе Кремля заявили, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.

Как подметили в Кремле, инициатива телефонного разговора исходила именно от Владимира Путина.

Темами разговора стали ситуация в Украине, конфликт в Сирии и проблема мирного процесса на ближнем востоке. Что касается последнего вопроса, то Меркель и Путин поделились мнениями по поводу плана США уладить палестино-израильский конфликт.

Ещё одной темой обсуждения стала реализации договоренностей, который были приняты во время международной конференции в Берлине по Ливии.

Напомним, ранее мы писали, что Меркель встретилась с Путиным в Москве.