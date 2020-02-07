Госдеп начал угрожать России серьезными последствиями: поддержка Мадуро может дорого обойтись Кремлю

За рубежом
Родион Власов0
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Спецпредставитель Америки по Венесуэеле Эллиот Абрамс пригрозил властями Кремля. Он сказал, что Российская Федерация может в скором времени столкнуться с последствиями своей поддержки лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Флаги США и РФ
Флаги США и РФ. Фото — Regnum.RU

Об этой информации сообщило издание MK.RU, сославшееся на стенограмму беседы Абрамса с журналистами, передает «НБН».

Отмечается, что Абрамс сообщил о следующих шагах Соединенных Штатов. По его словам, эти шаги продемонстрируют серьезность намерений США по Венесуэле. При этом по какой-то причине спрецпредставитель не решился говорить о конкретных мерах со стороны американского Госдепа.

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На этом же фоне Абрамс обратился вообще ко всем, кто поддерживает действующего президента Венесуэлы. Он сообщил, что каждый, кто делает это, должен быть предупрежден и готов к действиям со стороны США.

Российская сторона конкретно по этому поводу ничего не сказала. Хотя чуть ранее Лавров сообщал, что сторона РФ привыкла к угрозам со стороны Вашингтона ввести санкции.

Напомним, Пушилин готовится к побегу в Киев: военный обозреватель рассказал, о серьезных проблемах у главаря «ДНР».


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