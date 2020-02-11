Россия хочет уничтожить половину Украины: политолог-либерал Сытин в прямом эфире заявил о возмутительном решении конфликта

Вчера, 10 февраля, на федеральном телеканале «Россия-1» либеральный политолог Александр Сытин сообщил, что необходимо уничтожить половину Украины, дабы положить конец конфликту. При этом он отметил, что такое решение – это единственное возможное решение в сложившихся реалиях.

Об этой информации сообщил украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий на своей страничке в «Фейсбуке», передает издание «НБН».

«Российский политолог-либерал на «Россия-1» вполне либерально рассказывал об уничтожении половины Украины, как о едином возможном варианте», — написал в самом начале блогер, откровенно при этом иронизируя.

После этого Голобуцкий начал цитировать самые жесткие высказывания Сытина по Донбассу и Украине.

«Все то, о чем можно говорить, мол, одна Украина против другой – это прямая демагогия. В этом государстве присутствует украина Украинская и еще русская Украина. Они никогда не уживутся одна с другой. Единый путь к применению – это победа с помощью капитуляции. Победа же будет заключаться в том, дабы провести ассимиляцию, подчинив себе русскую Украину – тогда она станет украинской», — процитировал Голобуцкий Сытина.

Російський "ліберальний політолог" Алєксандр Ситін вчора на "Россия-1" цілком ліберально розповідав про знищення… Gepostet von Олексій Петрович Голобуцький am Montag, 10. Februar 2020

После этого украинский политолог с возмущением высказался о подобных заявлениях, выступив с весомой критикой к ним. Критичный дух подхватили и комментаторы, которые тоже были возмущены подобными заявлениями.

Напомним, Лавров ответил Зеленскому насчет возвращения Донбасса: глава МИДа РФ о планах Кремля по Украине.