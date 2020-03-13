У президента Бразилии подтвердили коронавирус: на днях он встречался с Трампом

Президент Бразилии Жаир Болсонару стал первым мировым лидером у которого выявили опасный коронавирус.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Лидер Бразилии Жаир Болсонару болеет коронавирусом — это подтвердил первый тест на COVID-2019. Сейчас ожидают результатов второго теста, который уже окончательно подтвердит заболевание или опровергнет его.

Отметим, что накануне, 12 марта, коронавирус выявили у пресс-секретаря Болсонару Фабио Вайнгартена, поэтому есть большая вероятность, что диагноз у лидера Бразилии подтвердиться.

Добавим также, что 7 марта президент Бразилии со своим пресс-секретарем встречались с президентом США Дональдом Трампом. Сам же Трамп продолжает уверять, что чувствует себя хорошо и проходить проверку на коронавирус не собирается.

Напомним, ранее мы писали, что несколько стран Европы вводят чрезвычайное положение из-за коронавируса.