Россия вся полыхает от коронавируса – Лукашенко рассказал, о чем умалчивают россСМИ

За рубежом
Ольга Гергелюк0
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи с главой администрации президента Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета национальной безопасности Андреем Равковым, заявил, что в России «тяжелая ситуация с коронавирусом». По словам президента Республики Беларусь, в россСМИ не сообщают реальной информации о ситуации с коронавирусом в РФ.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото — vgolos.com.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «БелТА».

Как известно,  правительство РФ приняло решение временно закрыть границу с Республикой Беларусь из-за ситуации с коронавирусом. Александр Лукашеенко прокомментировал данное решение  РФ. Он возмутился действиями РФ.

«Наша родная, Россия закрыла границу с Беларусью. В Республике Белорусь относительно спокойна обстановка, а Россия вся полыхает от коронавируса. Вопрос тогда, кто от кого должен закрываться?», — заявил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер отметил, что не вся информация о ситуации с коронавирусом «подается в россСМИ».

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Комментируя ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Республике Беларусь Лукашенко отметил, что ситуация в стране находится под контролем. Он призвал граждан не паниковать и соблюдать меры предосторожности.

Стоить отметить, что по информации СМИ, по состоянию на 16 марта, в Республике Беларусь зафиксировано 36 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что СМИ узнали о разработке вакцины от коронавируса в США. 

 

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