В одном из итальянских городов удалось остановить распространение коронавируса: профессор Кресанти рассказал, об успехах эксперимента

В итальянском городе Во Еуганео, где ранее была зафиксирована первая смерть от коронавируса в Италии, удалось остановить распространение коронавирусной инфекции. По словам профессора университета Imperial College London Андреа Кресанти, таких успехов удалось достичь с помощью тестирования всех жителей города.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Украинские Новости».

В итальянском городе Во Еуганео проживает 3,4 тыс. жителей. Всем жителям города сделали тест на коронавирус. Тестировали даже тех, у кого не было никаких симптомов болезни. Затем тех, у кого тест показал положительный результат — изолировали.

Через 10 дней в городе провели повторное тестирование. По результатам тестирования, число заболевших снизилось на 90%.

Профессор Кресанти отмечает, что с помощью данного экспериментального метода удалось спасти много человеческих жизней.

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