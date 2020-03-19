В одном из итальянских городов удалось остановить распространение коронавируса: профессор Кресанти рассказал, об успехах эксперимента

За рубежом
Ольга Гергелюк0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В итальянском городе Во Еуганео, где ранее была зафиксирована первая смерть от коронавируса в Италии, удалось остановить распространение коронавирусной инфекции. По словам профессора университета Imperial College London Андреа Кресанти, таких успехов удалось достичь с помощью тестирования всех жителей города.

Италия
Италия. Фото — rbc.ru

 

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Украинские Новости». 

В итальянском городе Во Еуганео проживает 3,4 тыс. жителей. Всем жителям города сделали тест на коронавирус. Тестировали даже тех, у кого не было никаких симптомов болезни. Затем тех, у кого тест показал положительный результат — изолировали.

Читайте также:  Цена на нефть Brent опустилась до 72,64 долларов за баррель

Через 10 дней в городе провели повторное тестирование. По результатам тестирования, число заболевших снизилось на 90%.

Профессор Кресанти отмечает, что с помощью данного экспериментального метода удалось спасти много человеческих жизней.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано два новых случая коронавируса. 

 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

В Таджикистане при подавлении тюремного бунта погибли 13 заключенных

Елена Азамаева

Убитая в Санкт-Петербурге активистка требовала освобождения Сущенко – Фейгин

Елена Азамаева

Нефть Brent торгуется ниже 82 долларов за баррель

Елена Азамаева

Добавить комментарий