В США всем жителям выплатят от 500 до 1000 долларов из-за коронавируса

За рубежом
Христина Качоровська0
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С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По его данным, всем совершеннолетним жителям Америки выплатят по 1000 долларов, а несовершеннолетним — 500 долларов.

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото — slovoidilo.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.

В ближайшие три недели каждому гражданину США выплатят от 500 до 100 долларов — это будет сделано в рамках поддержки американцев в условиях коронавируса.

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В министерстве финансов США и администрации президента Трампа уже работают над выполнением сего требования. Такой шаг обойдется США в 500 миллиардов долларов.

И это может быть далеко не последняя такая выплата: если в течение трех недель ситуация с распространением коронавируса не успокоится, американцам снова проведут аналогичные выплаты.

Напомним, ранее мы писали, в США разрабатывают вакцину от коронавируса.


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