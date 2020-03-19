В США всем жителям выплатят от 500 до 1000 долларов из-за коронавируса

С таким заявлением выступил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По его данным, всем совершеннолетним жителям Америки выплатят по 1000 долларов, а несовершеннолетним — 500 долларов.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.

В ближайшие три недели каждому гражданину США выплатят от 500 до 100 долларов — это будет сделано в рамках поддержки американцев в условиях коронавируса.

В министерстве финансов США и администрации президента Трампа уже работают над выполнением сего требования. Такой шаг обойдется США в 500 миллиардов долларов.

И это может быть далеко не последняя такая выплата: если в течение трех недель ситуация с распространением коронавируса не успокоится, американцам снова проведут аналогичные выплаты.

Напомним, ранее мы писали, в США разрабатывают вакцину от коронавируса.