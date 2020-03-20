Эпидемия коронавируса: биолог из США рассказала, как может исчезнуть инфекция

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU Анча Баранова рассказала, когда и как может остановиться эпидемия коронавируса в мире. Биолог озвучила два варианта. Первый – это мутация вируса, после чего он становится менее опасный для человечества, а второй – это иммунитет к данной инфекции.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь «Диалог. UA».

Биолог из США Анча Баранова считает, что человечество не сможет повлиять на распространение коронавирусной инфекции. Биолог отмечает, что коронавирус, как и другие подобные вирусы, способен мутировать. После мутации, вирус уже не будет становить серьезную опасность для человечества, ведь организму человека будет значительно легче с ним справляться.

Доктор Баранова рассказала и о другом варианте. По словам доктора, вирусом переболеет очень много людей и тогда у человечества начнет выстраиваться иммунитет. Произойдет, так называемая коэволюция вируса, после чего, он не будет считаться угрозой для человека.

Стоить отметить, что доктор не прогнозирует, сколько понадобится времени, чтобы произошла мутация вируса, и он перестал становить угрозу для человечества.

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