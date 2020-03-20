Россия сгорает на костре великой державности – Невзоров о том, почему жители РФ всегда будут выбирать Путина

Журналист и в прошлом политик Александр Невзоров поделился мнением о том, что заставляет россиян вновь и вновь голосовать за Путина. По его словам, вся проблема жителей РФ заключается в том, что у них есть своеобразный комплекс страха и принуждения, без которого они не могут жить.

Об этой заявил сам Невзоров во время одной из программ на радио «Эхо Москвы», передает «НБН».

«Сегодняшний эфир начался с аккомпанемента отчетливого треска. Понятия не имею, как у вас обстоят дела в Москве, но в Санкт-Петербурге его можно услышать уже очень явно. Но это Россия сгорает на костре великой державности. На этом костре сгорают сбережения, накопления и надежды россиян…», — начал Невзоров.

После этого он сообщил, что русским вообще нравится, когда им плохо. Кроме того, они верят в то, что Россия будет жить только тогда, когда власть президента будет крепка, а население будут держать в ежовых рукавицах.

«Такой страх был посеян давным-давно. Русские попросту бояться оказаться без сильной власти. Эту тенденцию взращивала русская культура веками. Эти обломки исторического прошлого фонят и сейчас очень сильно: русские очень бояться лишиться сурового начальника. Если начальство пройдет мимо типичного русского Ваньки, и при этом не выбьет ему зуб сапогом, у него возникнет чувство собственной ненужности и даже вины», — сообщил Невзоров.

После этого Невзров призвал задуматься всех о том, как на фоне таких комплексов россиян избирается президент. По его словам, россияне будут защищать свою «нужность» всеми способами, поскольку типичный житель РФ может гордиться только величием своей страны и тем, какой у него сильный правитель. Таким образом Невзоров ответил на вопрос о том, почему Владимир Путин будет еще долго президентом страны.

Напомним, Путину не нужен Крым и Донбасс – Луценко раскрыл, какую цель президент РФ преследует в Украине.