Коронавирус в мире: в Чехии рассказали, как долго будут закрыты границы Европы

За рубежом
Ольга Гергелюк0
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Из-за пандемии коронавируса в мире, границы стран Европы могут быть закрыты до двух лет.

границы Европы
границы Европы. Фото — ua-reporter.com

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на издание Politeka.

Руководитель чешского кризисного штаба Роман Примула заявил, что границы Европы в связи с пандемией коронавируса могут быть закрыты до двух лет. Кроме того, Примула не спешит давать оптимистичные прогнозы, хотя и надеется, что в Чехии ситуация улучшится в середине или конце апреля.

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А вот, что касается других европейских стран, где ситуация с заболеваемостью значительно хуже, то по прогнозам Примулы, там  ситуация может улучшиться через месяцы.

«Там на это уйдут месяцы, и долгие месяцы», — подчеркнул представитель Чехии.

Кроме того, представитель кризисного штаба Чехии заявил, что граждане Чехии должны быть готовы к тому, что свои летные каникулы, они проведут в пределах своего государства. По словам представителя Чехии, ограничения на международные поездки и рейсы между странами Европы будут действовать в течение следующего года или даже двух.

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Он также напомнил, что Чехия уже закрыла свои границы для туристов.

Ранее мы сообщали, что источник сообщил, сколько может длиться карантин в Украине. 

 

 


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