Франция и Германия готовы признать Крым российским и снять санкции: польские СМИ сообщили, кто препятствует данному решению

Страны Европейского Союза готовы признать Крым «российским», и снять санкции с РФ. Вот только этому решению препятствуют США и Польша.

Об этом сообщает издание New Format, сославшись на польский портал TVP Info, передает НБН.

Польские СМИ отмечают, что в последнее время значительно изменилась риторика Франции и Германии в адрес РФ. Страны-лидеры Европейского Союза неоднократно заявляли о том, что Европа должна изменить свою политику по отношению к РФ. Кроме того, есть угроза того, что с РФ могут снять санкции. Но, противником данных решений в Европейском Союзе выступает Польша.

Польское издание сообщает, что, несмотря на экономические ограничения, которые ЕС принял относительно России, Германия и Франция в последнее время значительно углубляют экономическое сотрудничество с Москвой. Как пример польское издание наводит российский проект «Северный поток-2», который, как известно, поддерживает Германия.

Автор материала подчеркнул, что позиция Польши и США относительно санкций против РФ остается неизменной. Польша и США никогда не признают законность аннексии полуострова Крым.

Ранее мы сообщали, что США готовы решительно ответить Кремлю на нарушение международного права.