Кризис европейской солидарности: президент Еврокомиссии извинилась перед Италией за отсутствие помощи в тяжелый период

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен от имени всего Европейского Союза извинилась перед Италией за то, что ЕС не оказал свою поддержку в сложный для Италии период.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «РБК-Украина».

Президент Еврокомиссии извинилась перед Италией за то, что Союз не оказал поддержку стране в очень тяжелый период. Урсула фон дер Ляйен признала, что как только Европа столкнулась с пандемией коронавируса, то каждая страна начала думать только о себе.

По словам фон дер Ляйен, ЕС уже разработал проект поддержки наиболее пострадавшим от коронавируса странам. Она отметила, что в скором времени Италия получит компенсацию.

Стоить отметить, что ранее Италия заявляла о том, что ЕС не оказал ей вовремя помощь во время эпидемии коронавируса. А президент Франции Эммануэль заявлял, что из-за пандемии коронавируса существует большой риск распада Европейского Союза и прекращения существования Шенгенской зоны.

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