Отношения между США и РФ резко накалились: Роскосмос обвинил Трампа в попытке захвата других планет

Российское космическое агентство отреагировало на решение президента США Дональда Трампа исследовать и добывать ресурсы на Луне. В Роскосмосе заявили, что, таким образом, США хотят «приватизировать Космос и захватить другие планеты».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Reuters.

Появилась реакция Российского космического агентства на решение США исследовать и добывать ресурсы на Луне. В Роскосмосе заявили, что Дональд Трамп начал закладывать основы для захвата не только Луны, но и других планет. Планы США по исследованию Луны, в РФ назвали «агрессивными» и такими, что «нанесут ущерб международному сотрудничеству в Космосе».

«Попытки экспроприировать пространство космоса и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет не приведут к плодотворному сотрудничеству стран», — отметили в Роскосмосе.

Как известно, в указе Дональда Трампа отмечается, что США должны заниматься коммерческим исследованием и использованием ресурсов в космосе. В планах Вашингтона добывать полезные ископаемые на Луне.

Ранее мы сообщали, что США намерены воспользоваться ресурсами Луны.