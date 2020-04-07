Впервые с января в Китае не зафиксировали летальных случаев от коронавируса

Значительно уменьшилось и число заболевших. К примеру, за прошедшие сутки зафиксировано 32 новых случая заболевания и то все они у людей, которые прибыли из-за границы.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Буквы«.

Впервые, с января 2020 года, в Китае не зафиксировано ни единого смертельного случая от коронавируса. Такой новостью поделились Нацкомиссии здравоохранения Китая.

Отмечается, что за прошедшие сутки было зафиксировано лишь 32 новых заболевших и во всех случаях заболевшими были прибывшие из-за границы.

Помимо этого, в КНР зафиксировали и 30 новых бессимптомных случаев: это когда человек сам не болеет COVID-19, но является его переносчиком. Как отмечают медики, в Китае таких пациентов сейчас 1 030.

Напомним, ранее мы писали, что Британия осудила Китай за дезинформацию о коронавирусе.