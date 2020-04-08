Между Чечней и Россией нарастает конфликт: Кадыров принял новые самостоятельные решения по борьбе с коронавирусом

Между Москвой и Грозным начинает нарастать конфликт. Рамзан Кадыров начал вести самостоятельную политику на фоне пандемии коронавируса. Ранее Кадыров заявил о том, что Чечня закрывает границы, а попасть на территорию Чечни гражданам РФ можно только при наличии чеченской прописки. А уже с 11 апреля, желающие попасть в Чечню, должны будут предъявить справку о прохождении теста на коронавирус.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

На фоне борьбы с коронавирусом Рамзан Кадыров начал вести самостоятельную политику. Для начала он принял решение закрыть границы Чечни. Попасть в республику можно только при наличии чеченской прописки. А вот с 11 апреля граждан РФ ждут новые меры – чтобы попасть в Грозный, нужно предъявить не только чеченскую прописку, но и справку о прохождении теста на коронавирус.

Стоить отметить, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что закрытие административных границ Чечни недопустимо, и потребовал их открыть. Но Рамзан Кадыров не прислушался к требованию главы правительства РФ.

В свою очередь политолог Андрей Пионтковский обратил внимание на конфликт Мишустина и Кадырова, и заявил, что в РФ уже «начался парад маленьких суверенитетов».

Ранее мы сообщали, что в России открыли уголовное производство против комика, который пошутил о коронавирусе.