Трамп выступил против ВОЗ: возмущение президента вылилось в публичное осуждение и экономический удар

Глава США Дональд Трамп выступил с публичным заявлением против ВОЗ. Он осудил методику работы организации и отметил ряд неудачных решений в ситуации с борьбой против коронавируса. Он считает, что продемонстрированный уровень эффективности не стоит таких денег и намерен урезать финансирование.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», передает «НБН».

«ВОЗ получает обильное спонсирование со стороны США, но мы не видим соответствующий эффективности», сказал он в ходе брифинга.

Президент США напомнил, что изначально ВОЗ выступало против его решения закрыть границу с Китаем и если бы он прислушался к таким рекомендациям, то ситуация была бы только хуже.

«Они допустили много ошибок. Мне кажется, что ВОЗ занимает категорически прокитайскую позицию и является недостаточно объективной организацией», — сказал Трамп.

«Их долгом было вовремя предупредить об опасности, но они этого не сделали. Им следовало активизироваться на несколько месяцев раньше», — заключил он.

Напомним, как сообщалось ранее, в Донецке задержано 80 террористов: беженец из «ДНР» рассказал секретную информацию «республики».