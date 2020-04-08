Трамп выступил против ВОЗ: возмущение президента вылилось в публичное осуждение и экономический удар
Глава США Дональд Трамп выступил с публичным заявлением против ВОЗ. Он осудил методику работы организации и отметил ряд неудачных решений в ситуации с борьбой против коронавируса. Он считает, что продемонстрированный уровень эффективности не стоит таких денег и намерен урезать финансирование.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», передает «НБН».
«ВОЗ получает обильное спонсирование со стороны США, но мы не видим соответствующий эффективности», сказал он в ходе брифинга.
Президент США напомнил, что изначально ВОЗ выступало против его решения закрыть границу с Китаем и если бы он прислушался к таким рекомендациям, то ситуация была бы только хуже.
«Они допустили много ошибок. Мне кажется, что ВОЗ занимает категорически прокитайскую позицию и является недостаточно объективной организацией», — сказал Трамп.
«Их долгом было вовремя предупредить об опасности, но они этого не сделали. Им следовало активизироваться на несколько месяцев раньше», — заключил он.
Напомним, как сообщалось ранее, в Донецке задержано 80 террористов: беженец из «ДНР» рассказал секретную информацию «республики».