Никаких штрафов на карантине: в России нашли уникальную альтернативу

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нарушители карантина не должны платить штрафы. Он считает, что система штрафов наказывает не лишь самого человека, но и его близких с которыми у нарушителя общий бюджет. Кадыров предложил свою альтернативу штрафам.

Об этом сообщает «Чечня Сегодня», передает «НБН».

Кадыров вместо штрафов предложил наказывать нарушителей работой.

«Если человеку так уж не сидится дома, то пускай весь день работает на поле и приносит обществу пользу. Мы найдем, чем ему заняться. На полях всегда много работы. Пускай пашет, сеет и выращивает», — сказал он.

Он подчеркнул, что нарушители будут отрабатывать свое наказание, пока карантин не отменят по всей России.

«Мне не важно, что обо мне скажут. Я пойду на любые меры, чтобы защитить народ Чечни от коронавируса. Нарушителей нужно наказывать, а наказывать нужно с толком», — отметил лидер Чечни.

Напомним, как сообщалось ранее, Билл Гейтс рассказал о волне пандемий после коронавируса: миру придется приспосабливаться к новым условиям.