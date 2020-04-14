Украина оказалась на пороге громкого международного скандала. США заявили о разворовывании многомиллионных вложений в Украину. Международная помощь могла оказаться в руках отдельных махинаторов. Трамп лично выразил свое возмущение и готовность принять меры.

Об этом сообщает «Униан», передает «НБН».

Лидер США Дональд Трамп распорядился провести расследование насчет возможного скандального преступления. Агрессия украинского партнера из-за скандала привела к тому, что Трамп поручил это дело своему личному адвокату Рудольфу Джулиани. Джулиани в свою очередь успел моментально найти доказательства преступления. Его данные свидетельствуют о том, что рядом должностных лиц США и Украины было разворовано более пяти миллиардов долларов международной помощи.

«Система функционировала таким образом, что важнейшие экономические контракты получали те организации, которые были близки к бывшим сотрудникам USAID и руководства США. Это давало им возможности совершать свои преступления», — заявил Джулиани.

Он добавил, что разворовывание помощи происходило по согласию махинаторов из США и Украины. Правительство пятого президента Украины Петра Порошенко смотрело на это сквозь пальцы и теперь должно ответить.

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