В Австрии началось послабление карантина

Австрия стала одной из первых стран Европы, где приступили к послаблению мер карантина. Ограничения здесь ввели 16 марта.

А уже 14 апреля власти Австрии решили, что пора выходить их карантина. Конечно же, о резком выходе речь не идет: страна будет медленно возвращаться к обычной жизни, по ранее составленному плану.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Радио Свобода«.

По состоянию на 14 апреля, в стране насчитывается 14 041 заболевших коронавирусом, из которых 368 умерли.

Так, с сегодняшнего дня в Австрии начали открывать магазины, площадь которых не больше 400 м. кв. Но это не значит, что можно толпами посещать их: режим дистанции и использования масок в общественных местах не отменяется.

Уже с 1 мая в стране позволят открыть большие ТРЦ, все магазины и парикмахерские. С 15 мая начнут открывать кафе, рестораны, бары и отели. Также возобновиться обучение в школах.

Что касается масштабных мероприятий, к примеру, концертов, то их могут возобновить лишь в конце июня:

«Я на 100% уверен, что мы поступаем правильно. Послабление карантина не значит, что опасность осталась в прошлом. Мы всё ещё в зоне опасности. Поэтому я призываю людей к самоизоляции, придерживаться дистанций и ходить в масках», — отметил премьер-министр Австрии Себастьян Курц.

Напомним, ранее мы писали, что украинцев в Австрии не будут наказывать за просроченные документы.