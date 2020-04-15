Как всегда в авторитарных режимах – Пионтковский рассказал о главной опасности для Путина сейчас

За рубежом
Ольга Гергелюк0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что авторитет президента РФ Владимира Путина начал стремительно падать. Но, самая главная опасность для российского президента, по мнению политолога,  – это потеря влияния среди политической элиты.

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото — file.liga.net

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Андрей Пионтковский считает, что неэффективная борьба с коронавирусом в РФ, приведет к тому, что авторитет Владимира Путина среди элит начнет стремительно падать. По его словам, Путин сам совершил ошибку, так, как переложил ответственность за борьбу с пандемией на мэров и губернаторов.

Политолог считает, что после этого Путина ждут серьезные последствия. Он отметил, что для дикторов – это самая большая опасность.

«Наиболее опасно для Путина, как всегда в авторитарных режимах,  – это потеря влияния  в элитах, верхушке. То, что диктатор передает ответственность – это всегда для него опасно», — заявил известный политолог.

Ранее мы сообщали, что в Китае отреагировали на решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ. 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Польша обеспокоена сообщениями о кибершпионаже Китая

Елена Азамаева

Дело Гавриловой направили на определение подсудности

Елена Азамаева

Путин объявил в России всеобщие сборы силовиков и военных запаса

Елена Азамаева

Добавить комментарий