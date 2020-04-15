Как всегда в авторитарных режимах – Пионтковский рассказал о главной опасности для Путина сейчас
Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что авторитет президента РФ Владимира Путина начал стремительно падать. Но, самая главная опасность для российского президента, по мнению политолога, – это потеря влияния среди политической элиты.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.
Андрей Пионтковский считает, что неэффективная борьба с коронавирусом в РФ, приведет к тому, что авторитет Владимира Путина среди элит начнет стремительно падать. По его словам, Путин сам совершил ошибку, так, как переложил ответственность за борьбу с пандемией на мэров и губернаторов.
Политолог считает, что после этого Путина ждут серьезные последствия. Он отметил, что для дикторов – это самая большая опасность.
«Наиболее опасно для Путина, как всегда в авторитарных режимах, – это потеря влияния в элитах, верхушке. То, что диктатор передает ответственность – это всегда для него опасно», — заявил известный политолог.
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