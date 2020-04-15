Путин провел важное совещание с правительством РФ: стало известно, какие решения принял глава Кремля

Президент РФ Владимир Путин провел видеосовещание с правительством. Во время совещания, глава Кремля поручил правительству освободить от налогов врачей, которые борются с коронавирусом, а также поручил министрам задуматься над соблюдением прав россиян, которые переведены на дистанционный режим работы.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на агентство ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин провел очередное совещание с правительством. Российский лидер пообщался с главою правительства Мишустиным и министрами в режиме видеоконференции.

Известно, что темою для обсуждения стала борьба с коронавирусом в РФ. Путин заслушал доклад премьер-министра Михаила Мишустина. Кроме того, выступили и некоторые министры.

После того, как лидер РФ заслушал доклад правительства, он поручил освободить от налогов врачей, которые занимаются лечением больных коронавирусом и подумать над тем, как можно защитить права граждан РФ, работающих дистанционно.

Стоить отметить, что ранее президент РФ Владимир Путин до 30 апреля продлил «каникулы» в стране. А сам, глава Кремля, как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, перешел на дистанционный режим работы.

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