Сейчас не время — генеральный секретарь ООН Гуттереш отреагировал на решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

За рубежом
Ольга Гергелюк0
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш отреагировал на решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование ВОЗ. По словам генсекретаря ООН, «сейчас не время» для таких действий.

Антониу Гуттереш
Антониу Гуттереш. Фото — inbussines.kz

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Укринформ». 

Мировую общественность взволновало решение Дональда Трампа прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Отреагировал на решение главы Белого дома и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш. Представитель ООН заявил, сейчас наступило время для единства, и чтобы окончательно побороть коронавирус, нужно действовать совместно.

Гуттереш считает, что «сейчас не время» принимать такие решения, имея в виду, тот шаг, на который решился глава Белого дома.

Генсекретарь ООН в очередной раз призвал всех к единству на фоне пандемии коронавируса:

«Сейчас не время сокращать ресурсы для деятельности ВОЗ. Настало время для единства, а для международного сообщества – время действовать совместно в духе солидарности, чтобы остановить вирус и его разрушительные последствия», — заявил Гуттереш.

На решение главы Белого дома, как известно, отреагировал и Китай. В МИД Китая сообщили, что решение господина Трампа «необдуманное», а они в свою очередь будут поддерживать ВОЗ.

Ранее мы сообщали, что в ЕС раскритиковали решение Дональда трампа прекратить финансирование ВОЗ. 

 


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