Сейчас не время — генеральный секретарь ООН Гуттереш отреагировал на решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш отреагировал на решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование ВОЗ. По словам генсекретаря ООН, «сейчас не время» для таких действий.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Укринформ».

Мировую общественность взволновало решение Дональда Трампа прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Отреагировал на решение главы Белого дома и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш. Представитель ООН заявил, сейчас наступило время для единства, и чтобы окончательно побороть коронавирус, нужно действовать совместно.

Гуттереш считает, что «сейчас не время» принимать такие решения, имея в виду, тот шаг, на который решился глава Белого дома.

Генсекретарь ООН в очередной раз призвал всех к единству на фоне пандемии коронавируса:

«Сейчас не время сокращать ресурсы для деятельности ВОЗ. Настало время для единства, а для международного сообщества – время действовать совместно в духе солидарности, чтобы остановить вирус и его разрушительные последствия», — заявил Гуттереш.

На решение главы Белого дома, как известно, отреагировал и Китай. В МИД Китая сообщили, что решение господина Трампа «необдуманное», а они в свою очередь будут поддерживать ВОЗ.

Ранее мы сообщали, что в ЕС раскритиковали решение Дональда трампа прекратить финансирование ВОЗ.