В ЕС раскритиковали Трампа, за его решение прекратить финансировать ВООЗ
Как известно, сегодня Дональд Трамп заявил, что ВООЗ не справилось с распространением коронавируса, поэтому США не будут их финансировать несколько месяцев.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Европейская правда«.
Такой неоднозначный шаг Трампа уже прокомментировали в Европейском союзе: глава европейской дипломатии Жозеп Баррель отметил, что разочарован такой новостью:
«Я очень сожалею о таком решении США. Ничто не сможет оправдать решение Трампа. Мы сейчас в такой ситуации, когда как никогда нужно общее усилие для борьбы с пандемией. Только объединившись мы сможем преодолеть этот кризис, который не имеет границ».
Напомним, ранее мы писали, что Трамп прекратил финансирование ВООЗ.