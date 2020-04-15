В ЕС раскритиковали Трампа, за его решение прекратить финансировать ВООЗ

Как известно, сегодня Дональд Трамп заявил, что ВООЗ не справилось с распространением коронавируса, поэтому США не будут их финансировать несколько месяцев.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Европейская правда«.

Такой неоднозначный шаг Трампа уже прокомментировали в Европейском союзе: глава европейской дипломатии Жозеп Баррель отметил, что разочарован такой новостью:

«Я очень сожалею о таком решении США. Ничто не сможет оправдать решение Трампа. Мы сейчас в такой ситуации, когда как никогда нужно общее усилие для борьбы с пандемией. Только объединившись мы сможем преодолеть этот кризис, который не имеет границ».

Напомним, ранее мы писали, что Трамп прекратил финансирование ВООЗ.