Коронавирус изменил ценности США: Трамп о тенденциях в мировой экономике после пандемии

Лидер США публично признал серьезные минусы экономической глобализации, которую активно поддерживала его страна. Коронавирус заставил его пересмотреть ориентиры экономического пути США.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

«Правительство США осознало ценность собственного производства для своей страны», — заявил Трамп.

Он отметил, что производственно-сбытовые цепи отлично себя рекомендуют, но лишь до того момента, когда в одной из стран начинаются серьезные проблемы. Проблемы даже в одной стране, которая включена в систему общего производства ломает всю производственную цепь, и экономические перспективы рушатся.

«Что с нами будет, если начнется война. Почти половина наших припасов предоставляются другими странами. Насколько это надежный путь для США?», — отметил он.

Трамп подытожил тем, что признал неэффективность экономической глобализации в трудные времена. Вместе с тем, он не забыл упомянуть свое недовольство действиями Китая и вновь упрекнул его в неправильных действиях впервые дни распространения коронавируса.

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