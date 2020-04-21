Чисто торговый момент – Песков прокомментировал обвал цен на нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвал мировых цен на нефть. По его словам, «это чисто торговый момент» и говорить о коллапсе для экономики РФ еще рано.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «РБК- Украина».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новый обвал цен на нефть. По его словам, нет никакой угрозы для экономики РФ. А падение цен на нефть связано с закрытием торгов по фьючерсам на май.

«Цены на нефть не уходили в отрицательные значения, вчера произошел обвал цен на нефть на майские фьючерсы. Что касается свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент», — заявил Песков.

Песков отметил, что не стоить спешить давать негативные прогнозы экономике РФ. По его словам, правительство РФ может стабилизировать обстановку с помощью резервных фондов.

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