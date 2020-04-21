Мы должны защищать американцев — Трамп заявил, что на время запретит иммиграцию в США

По словам американского президента, из-за коронавируса и его последствий, ему придется на неопределённое время запретить иностранцам прибывать на территорию США.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на CNN.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о временном запрете на иммиграцию в США:

«На нас напал невидимый враг — коронавирус. Мы сейчас должны думать о наших гражданах, об американцах… Мы должны сохранить их рабочие места. Поэтому я подпишу распоряжение о временном приостановлении иммиграции на территорию США».

Как именно будет действовать указ Трампа пока неизвестно. Также непонятно, сколько времени будет действовать запрет, как это повлияет на работу госграниц и на людей, владеющих грин-картой.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус изменил ценности США.