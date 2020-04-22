Александр Лукашенко контактировал с заболевшим коронавирусом хоккеистом

Как известно, президент Беларуси довольно скептически относится к пандемии коронавируса. И даже информация о том, что он контактировал с заболевшим COVID-19, не изменила мнение Лукашенко.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Вести«.

Белорусский хоккеист Дмитрий Мелешко, который 11 апреля, во время любительского матча контактировал с Александром Лукашенко заболел коронавирусом.

Информацию о заболевании Мелешко подтвердила его супруга. По её словам, у Дмитрия сперва обнаружили пневмонию, а позже заявили о коронавирусе:

«Мой муж сейчас в больнице с коронавирусом. Несколько дней назад у него была невысокая температура, потом вроде как стало легче… Но на следующий день снова 37,8, пропало обоняние… А это один из верных признаков коронавируса».

На это уже отреагировал и Александр Лукашенко. Он отметил, что не собирается уходить на самоизоляцию и будет продолжать работать в обычном режиме:

«Не дождетесь! Александр Лукашенко не будет уходить на самоизоляцию. Смотрите на рабочие будни президента и убедитесь, что он чувствует себя хорошо», — подчеркнула пресс-секретарь президента Беларуси.

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко ответил на критику по поводу своих высказываний о коронавирусе.