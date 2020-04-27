Авария во время ракетных испытаний: экс-чиновник КНДР предположил, что могло произойти с Ким Чен Ыном

Бывший официальный представитель Рабочей партии КНДР Ли Чжон Хо поделился своими предположениями, что могло произойти с их лидером Ким Чен Ыном. По его словам, возможно, причиной внезапного исчезновения Ким Чен Ына стала авария, которая произошла во время ракетных испытаний, 14 апреля. По словам Ли Чжон Хо, на испытаниях ракет присутствовал сам Кин Чен Ын. Ли Чжон Хо считает, что лидер КНДР мог получить травму.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог. UA».

Бывший чиновник КНДР Ли Чжон Хо не верит, что лидер Северной Кореи находится на лечении на горе Мохайнг. Объясняет он это тем, что на данный момент лечащий врач северокорейского лидера не находится вместе с Ким Чен Ыном. Врач лидера КНДР, по информации бывшего чиновника Северной Кореи, сейчас в Пхеньяне.

Ли Чжон Хо считает, что исчезновение их лидера может быть связанно с тем, что во время ракетных испытаний 14 апреля, могла произойти авария. Ким Чен Ын мог быть травмирован, считает бывший чиновник КНДР.

Но, стоить отметить, что официальной информации о каких-либо авариях во время ракетных испытаний в Северной Кореи не было.

Сам же лидер КНДР не присутствовал во время заседания, где были представлены отчеты по поводу ракетных испытаний.

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