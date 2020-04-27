С 4 мая в Италии начнется смягчение мер карантина

Количество смертей от коронавируса в Италии постепенно снижается, поэтому правительство страны решила начать постепенный выход из карантина.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «ВВС«.

По словам премьер-министра Джузеппе Конте, уже с понедельника, 4 мая, в Италии разрешат людям выходить на улицы и встречаться с родственниками, но небольшими группами. Также, сохранится обязательный масочный режим.

Позволят гулять в парках и по региону (но пределы региона покидать нельзя), могут открыть кафе (но лишь для заказов на вынос), на похороны будут пропускать 5 людей, а спортом можно будет заниматься не только возле своего дома.

Уже с 18 мая в Италии планируют открыть ещё больше розничных магазинов, музеи и библиотеки, а спортивным командам разрешат тренировки. Уже с 1 июня возобновят работу салонов красоты, ресторанов, баров и кафе.

При этом, останутся запрещены церковные службы, а учеба в школах начнется только в сентябре. Также, обязательно нужно будет придерживаться социальной дистанции:

«Если мы начнем игнорировать ограничительные меры, то число смертей снова увеличится… Продление карантина буквально уничтожит нашу экономику. Если вы любите Италию — придерживайтесь социальной дистанции».

Напомним, ранее мы писали, что в Чехии ослабили карантин.