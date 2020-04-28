Катастрофические цифры: журналист Яковина объяснил, почему рейтинг Путина так сильно падает

Один из последних социологических опросов в РФ показал, что рейтинг доверия граждан РФ к президенту Путину стремительно падает. Согласно данным центра ВЦИОМ Путину доверяют только 28 % граждан РФ. Журналист Иван Яковина решил проанализировать, что стало причиной того, что рейтинг лидера Кремля так сильно «просел».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на YouTube-канал журналиста Яковины.

Журналист Иван Яковина записал новую серию видеоблога, где он решил проанализировать, что стало причиной катастрофического падения рейтинга Путина за последнее время. Яковина считает, что именно неготовность к пандемии коронавируса «обвалила» рейтинг Путина.

Кроме того, Яковина отметил, что во время борьбы с пандемией коронавируса рейтинги мировых лидеров в других странах выросли, или остались прежними. Но, в РФ, по словам журналиста, наблюдается совершенно другая ситуация.

Яковина считает, что у Путина было достаточно времени, чтобы подготовить страну к пандемии и хоть как-то спасти экономику. Но вместо этого, он передал ответственность мэрам и губернаторам. По словам Яковины, это позже может привести к более серьезным проблемам, чем падение рейтинга:

«Путину сейчас будет тяжело усидеть на своем троне. Он перестал выполнять одну из своих самых главных функций. Путин перестал быть арбитром внутри элиты, которая решает разные конфликты внутри своего ближайшего окружения. Раньше Путина все слушались, как он скажет, так все и делали, но сейчас глядя на то, что он сидит в бункере, люди в его окружении перестали его бояться».

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