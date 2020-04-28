Повтор коронавируса в России: эксперт озвучил необычную версию

В Российской Федерации выдвинули инновационную теорию относительно того, насколько высока вероятность повторного коронавирусного удара по стране. Предполагается, что страна уже почти выработала иммунитет к страшному вирусу.

Об этом сообщает DonPress, передает «НБН».

От 15% до 20% населения имеет иммунитет к коронавирусу. Так считает российский вирусолог и иммунолог Первого МГМУ Виталий Зверев. Он заявляет, что его выводы построены на опыте других стран и являются достоверными. Он отмечает, что пятая часть всего населения РФ активно приобретает иммунитет к коронавирусу и последующие возможные волны коронавируса будут все слабее.

«Многие страны занимаются анализом выработки иммунитета к коронавирусу. Опираясь на исследования зарубежных экспертов, мы пришли к выводу, что повторные волны коронавируса в России будут все менее опасными. Попытки напугать нас тем, что подобные волны будут крайне опасными это полная глупость. Бояться не нужно. Такого как было, больше не будет», — сказал Зверев.

Напомним, как сообщалось ранее, новые симптомы коронавируса у детей: в Британии обнаружили серьезную угрозу.