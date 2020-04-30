Череда экономических ударов по РФ не закончилась: США озвучили новый шаг

Власти США разрабатывают план нового мощного экономического удара по Российской Федерации. Нефтяная война продолжается. Начались активные поиски возможности увеличения места для хранилищ, которые смогут вместить еще несколько сотен миллионов баррелей нефти.

Об этом сообщает «МК», передает «НБН».

Глава Минфина США Стивен Мнучин на совещании в Белом доме выступил с официальным заявлением по этому поводу.

«Я хочу подчеркнуть, что эти действия направлены не на спасение акционеров. Главная наша цель – поддержка национальной безопасности», — заявил Мнучин.

Власти США намерены максимально воспользоваться возможностью запастись дешевой нефтью. Такие меры повлекут негативную тенденцию на мировом рынке для России. Ранее эксперты РФ отмечали, что кризис пойдет на спад в конце 2020 года, но сейчас прогнозы могут измениться не в лучшую сторону для РФ.

«Мы твердо намерены повысить наши возможности хранения нефти. Речь идет о нескольких сотнях миллионов баррелей», — подытожил Мнучи.

Напомним, как сообщалось ранее, у вас осталось мало времени — Порошенко публично пригрозил Зеленскому.