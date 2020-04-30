РФ на пороге больших перемен: назревают массовые протесты

Ситуация в Российской Федерации накаляется. Президент Владимир Путин получил новую закрытую социологию, которая свидетельствует о дальнейшем падении его рейтингов. Народ крайне недоволен, страну накрыли протестные настроения.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Источник отмечает, что рейтинг президента РФ упал так низко, как еще не падал, а протестные настроения сравнимы с временами, которые были 20 лет. Путин вызывает крайне негативную реакцию у множества жителей РФ.

Отмечается, что власти страны обеспокоены сложившейся ситуацией. Силовиков предупредили о том, что они должны быть в постоянной готовности к активным действиям. Россия может подавлять народные волнения грубой силой и государственными СМИ. Уже скоро возможны столкновения простого народа с властью страны.

Официальные данные подтверждают стремительное падение рейтингов Путина, но пока никаких публичных заявлений в качестве реакции Путин не делал.

Напомним, как сообщалось ранее, мира мы не увидим – Рабинович заявил о потере шансов договориться с Кремлем.