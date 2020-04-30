В России число заболевших коронавирусом превысило отметку в 100 тысяч

Только за прошедшие сутки число зараженных в Российской Федерации выросло на 7 099.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на онлайн-карту распространения коронавируса в мире.

Сегодня, 30 апреля, Российская Федерация стала восьмой страной в мире, где общее число заболевших COVID-19 превысило сотню тысяч.

Так, лишь за прошедшие сутки было выявлено 7 099 новых зараженных, что стало рекордом для России. Теперь же здесь насчитывается 106 498 людей с диагнозом коронавирус.

Из этого числа 1 073 людей скончались, а 11 619 уже вылечились.

Отметим, что в список стран, где больше сотни тысяч заболевших,также входят:

США — 1 064 819 зараженных

Испания — 236 899 зараженных

Италия — 203 591 зараженных

Франция — 166 420 зараженных

Великобритания — 165 221 зараженных

Германия — 161 522 зараженных

Турция — 117 589 зараженных

Общее число заболевших в мире равно 3 241 495: из них 228 884 случая оказались смертельными, а 1 010 962 людей уже полностью здоровы.

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине и мире.