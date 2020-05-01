Беларусь занимает первое место в Европе по темпам распространения коронавируса — ВООЗ

За рубежом
Христина Качоровська0
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Как сообщил официальный представитель ВООЗ Батыр Бердыклычев, на данный момент именно Беларусь занимает лидирующие позиции по темпу распространения COVID-19 среди стран Европы.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — volynnews.com

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Подробности«.

Бердыклычев рассказал, что в Беларуси самый высокий показатель по числу заражений коронавирусом на миллион населения. В частности, Беларусь существенно опережает Словакию, Финляндию и страны Балтии.

Главный фактор, который вывел Беларусь на лидирующие позиции — отсутствие адекватных мэр ограничения в период мировой пандемии. Если их в ближайшее время не ввести, то ситуация в Беларуси может стать критической.

В ВООЗ добавили, что в такой ситуация в стране нужно вводить целый комплекс защитных мер, чтобы сдержать темпы распространения вируса. В частности, ВООЗ рекомендует Беларуси:

  • перенести или отменить любые массовые мероприятия;
  • отправить на карантин все второстепенные предприятия;
  • закрыть школы и ВУЗы, а трудоспособных людей, по возможности, отправить на удаленную работу;
  • на рабочих местах ввести строгие санитарные правила, в частности установить дезинфекторы для рук, масочный режим и социальную дистанцию;
  • максимально ограничить необязательные передвижения граждан, особенно для групп высокого риска (пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями).

На сегодняшний день в Беларуси уже зафиксировано 14 917 случаев заражения коронавирусом. Только за прошедшие сутки было зафиксировано 890 новых случаев. Из этого числа 93 людей умерли, а 2 918 уже вылечились.

Напомним, ранее мы писали, что в Беларуси рекордно число заболевших коронавирусом за сутки.


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