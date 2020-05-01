Международный скандал: Китай пытается скрыть информацию о коронавирусе от ВОЗ

ВОЗ обвиняет власти Китая в том, что они пытаются скрыть от мира важную информацию о коронавирусе. Китай проводит расследование, к которому не допускаются иностранные сотрудники. Назревает международный скандал.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Sky news.

В ходе интервью представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа заявил, что власти КНР пытаются скрыть от мира информацию о коронавирусе и проводят закрытое национальное расследование.

«Нам известно, что Китай проводит закрытое национальное расследование. Крайне странно и даже возмутительно, что на этой стадии наши сотрудники не привлечены к совместной деятельности. ВОЗ продолжит добиваться соответствующей реакции от властей Китая и будет подавать запросы в структуры здравоохранения», — заявил Галеа.

Он подчеркнул, что Китай все еще отказывается предоставлять ВОЗ данные из двух вирусологических лабораторий Уханя. Ситуация стала поводом для беспокойства в ВОЗ.

Напомним, как сообщалось ранее, опасный стиль питания во время карантина: диетолог сделала важное предупреждение.