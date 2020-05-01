Мы не знаем, жив ли он — в ООН высказались об исчезновении Ким Чен Ына

Как известно, лидер Северной Кореи с 12 апреля не появляется на публике и уже пошли слухи о том, что он серьезно болен… А кое-кто даже утверждает, что Ким Чен Ын и вовсе умер.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Громадське«.

Прокомментировать внезапное исчезновение Ким Чен Ына попросили и у Организации Объединенных Наций, но здесь заявили, что не располагают информацией о лидере КНДР:

«Мы не можем ничего сказать… У нас нет информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына», — ответил на вопрос СМИ глава ООН Антониу Гутерреш.

Отметим, что в самой Северной Корее утверждают, что с Ким Чен Ыном всё хорошо и он просто проводит время в Вонсане.

Напомним, ранее мы писали, что новым лидером КНДР может стать сестра Ким Чен Ына.