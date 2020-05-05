Путин оценил «вклад» Ким Чен Ына в победу над фашизмом: лидер КНДР получил юбилейную медаль

Важное За рубежом
Ник Петров0
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Председатель Государственного Совета КНДР Ким Чен Ын получил от Владимира Путина юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Об этом сообщает НБН ссылаясь на hvylya.net.

Передача медали для Ким Чен Ына.
Торжественная передача российской награды для Ким Чен Ына. Фото: hvylya.net.

Награда была торжественно передана министру иностранных дел КНДР послом России в Северной Корее Александром Мацегорой.

При вручении Мацегора отметил, что Ким Чен Ын награжден президентом России за огромный личный вклад в увековечение памяти павших и похороненных на северокорейской территории граждан СССР.

Юбилейная медаль Ким Чен Ыну от Путина.
Юбилейная медаль Ким Чен Ыну за заслуги в борьбе с фашизмом. Фото: hvylya.net.

Как отмечалось ранее, в мировых СМИ несколько недель обсуждалась причина отсутствия Ким Чен Ына на публичных мероприятиях, и даже поговаривали о смерти лидера КНДР.

Однако вождь Северной Кореи после двадцатидневного отсутствия появился на публике, опровергнув все слухи.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Ермак заявил о возможном снятии санкций с России.


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