Врачи уже знают, как бороться с COVID-19 — Путин заявил о послаблении карантина в России
Несмотря на то, что Российская Федерация вышла на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом, власти решили смягчить карантин.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ТСН«.
Российский президент Владимир Путин, в сегодняшнем обращении к народу заявил о послаблении карантина в стране уже с завтрашнего дня, 12 мая.
Как отметил хозяин Кремля, российские врачи уже знают, какими лекарствами и как правильно лечить заболевших. При этом, поведал Путин, это лишь первый этап послабления и к полному снятию ограничений придется ещё долго идти.
Также российский президент добавил, что в каждом регионе местные власти будут сами решать, как послаблять карантин.
Меры ограничения в России будут продолжать действовать для людей старше 65 лет, которые находятся в зоне риска: их Путин призвал и далее оставаться дома.
Напомним, ранее мы писали, что РФ вышла на третье место по числу зараженных в мире.