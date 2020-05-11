Врачи уже знают, как бороться с COVID-19 — Путин заявил о послаблении карантина в России

Несмотря на то, что Российская Федерация вышла на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом, власти решили смягчить карантин.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «ТСН«.

Российский президент Владимир Путин, в сегодняшнем обращении к народу заявил о послаблении карантина в стране уже с завтрашнего дня, 12 мая.

Как отметил хозяин Кремля, российские врачи уже знают, какими лекарствами и как правильно лечить заболевших. При этом, поведал Путин, это лишь первый этап послабления и к полному снятию ограничений придется ещё долго идти.

Также российский президент добавил, что в каждом регионе местные власти будут сами решать, как послаблять карантин.

Меры ограничения в России будут продолжать действовать для людей старше 65 лет, которые находятся в зоне риска: их Путин призвал и далее оставаться дома.

Напомним, ранее мы писали, что РФ вышла на третье место по числу зараженных в мире.