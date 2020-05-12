Кремль скрывает 70% смертей от коронавируса — Financial Times

В издании проанализировали официальные данные о смертях от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге, и обнаружили много смертей, которые власть не вносит в статистику.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Financial Times«.

СМИ сообщает, что от коронавируса в России умерло на 70% больше людей, чем указано в официальной статистике. Несмотря на длительный карантин остановить распространение эпидемии не удалось.

Financial Times провели анализ всех смертей за апрель в Москве и Питере и выяснили, что в этом году в городах на 2073 смертей больше, нежели в среднем за 5 лет. При том, что по официальным данным в этих городах от COVID-19 умерли 629 людей, а это значит, что ещё 1444 смерти остались без рассмотрения.

Общее число умерших от коронавируса в РФ по состоянию на 12 мая 2009. Но если ещё добавить к этим данным неучтенные смерти, то получится, что во время пандемии умерло на 72% людей больше.

Ситуация усложняется и тем, что в России довольно жестко реагируют на «фейковые новости» о коронавирусе. Путин продолжает убеждать население и мир, что у них «всё под контролем», хотя многие врачи утверждают, что правительство скрывает реальные масштабы эпидемии.

Да и сам министр здравоохранения РФ признал, что не все умершие от коронавируса попадают в официальный список жертв от COVID-19. По данным Financial Times, в Москве в апреле умерло на 1841 человека больше, нежели в среднем за этот месяц в последние 5 лет.

Схожая ситуация и в Санкт-Петербурге: официально здесь 29 смертей от коронавируса, но за месяц умерло на 232 людей больше, нежели в среднем за 5 лет в это же время.

При этом в СМИ подчеркнули, что анализировали всего два города, а если провести проверку всех регионов, то станет ясно, что жертв коронавируса в России гораздо больше, чем говорят в Минздраве РФ.

Напомним, ранее мы писали, что РФ вышла на третье место в мире по числу зараженных коронаврусом.