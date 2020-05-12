Критиковали парад Лукашенко: в Беларуси задержаны сотни блогеров и активистов

По данным белорусских правозащитников, перед и после 9 мая, было задержано более 100 оппозиционных ко власти людей.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «ВВС Украина«.

Журналисты, блогеры и подписчики оппозиционных каналов, которые активно критиковали парад ко Дню победы, были задержаны. По словам корреспондентки ВВС в Беларуси, задержанные были участниками онлайн-стрима, в котором рассказывали о ситуации в регионах страны.

Одного из активистов, Сергея Петрухина, арестовали на 15 суток. Блогер жалуется, что у него высокая температура и подозрение на коронавирус. При этом, блогеру так и не предоставляли медпомощь и не дождались, когда на заседание суда приедет «скорая».

На суде Петрухин рассказывал, что вместе с ним в камере много людей у которых также высокая температура.

В общем же, в разных регионах Беларуси были задержаны более 100 людей, которые критиковали парад Лукашенко. Суды над активистами прошли 11 мая в 12 городах.

Напомним, ранее мы писали, что группу российский журналистов выдворили из Беларуси.